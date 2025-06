Ciclismo - Il talk show. C’è Pardo con tre "big"

Si parlerà di Giro d’Italia, ma anche di ciclismo in generale, con tre ex campioni, Davide Cassani, Riccardo Magrini e Alessandro Petacchi e un "big" del giornalismo, come Pierluigi Pardo. Venerdì 27 giugno il cuore dell’"Estate Porcarese" batterà al ritmo delle due ruote con "Il Giro d’Italia. Quando passa, resta" in programma alle 21.30 sul palco di piazza Orsi.

La serata del talk "Divani Strani", format di punta del cartellone promosso dal Comune di Porcari con il contributo di Sofidel, nel titolo è già una dichiarazione d’intenti: il passaggio del Giro non è solo cronaca sportiva, ma memoria viva. A guidare il pubblico, in questo viaggio, ci sarà Pierluigi Pardo, volto noto della tv sportiva italiana e conduttore dalla cifra inconfondibile: capace di tenere insieme leggerezza e profondità.

Sul palco, con lui, tre ospiti d’eccezione che il Giro lo hanno vissuto da protagonisti e che, oggi, lo restituiscono con parole capaci ancora di emozionare. Davide Cassani, ex ciclista con varie vittorie da professionista, ex ct della Nazionale e grande narratore delle due ruote, porterà l’intensità del suo sguardo tecnico e umano.

Riccardo Magrini, ex professionista, montecatinese e commentatore amatissimo su Eurosport, vincitore di una tappa al Tour de France, offrirà aneddoti, riflessioni e quella verve ironica che lo ha reso una voce familiare per migliaia di appassionati. Ha coniato un linguaggio sportivo ormai utilizzato da tutti, come "Bada la gente", "Il veglione del Tritello", "La miciola", neologismi che entreranno nei vocabolari. E, poi, Alessandro Petacchi, uno dei velocisti più vincenti di sempre: 22 tappe al Giro, 6 al Tour de France, una ventina alla Vuelta.

Soddisfazione per il sindaco, Leonardo Fornaciari e per la vice Roberta Menchetti per una serata davvero speciale.

Massimo Stefanini