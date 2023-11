Ciclismo, il Team Vangi Ladies si unisce all'U.C. Donoratico

Calenzano, 5 novembre 2023 - Altra novità ed altro abbinamento nel ciclismo toscano per il prossimo anno. A livello femminile la Vangi Ladies Cycling Team si unirà all’U.C. Donoratico. “In avvicinamento alla stagione 2024 del ciclismo femminile – recita il comunicato emesso – le due società protagoniste durante la stagione 2023, con la vittoria nel Trofeo Rosa di Sofia Delle Fontane (Vangi Ladies), nella categoria allieve e il terzo posto nel Trofeo Rosa di Elena Geppi (Uc Donoratico), nella categoria esordienti primo anno, hanno deciso di unirsi nella prossima stagione, così l’Uc Donoratico sarà il vivaio ufficiale della Vangi Ladies Team”. Le ragazze avranno i codici federali delle rispettive società, ma con un unico obiettivo, la loro crescita e maturazione individuale insieme allo spirito di gruppo. Le atlete saranno seguite dai Ds Salvatore Marrocco e Piero Zazzeri, con Massimo Cheli in veste di Team Manager. Le giovani esordienti vestiranno la maglia U.C. Donoratico, mentre le Allieve quella della Vangi Ladies Cycling Team. Un accordo veramente importante in quanto le ragazze avranno un cammino sinergico ben delineato con il Donoratico e la Vangi Ladies a livello esordienti e allieve, mentre da juniores potranno continuare l’attività con la BFT Burzoni Vo2 Team Pink, in virtù dell’accordo siglato dalla Vangi con quella società nel dicembre 2022. La stagione conclusa è stata positiva con le vittorie ottenute ed i vari piazzamenti conquistati con un’attività che ha visto la società costantemente impegnata fuori regione per poter gareggiare.