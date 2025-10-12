Ciclismo, il trentino Iacomoni trionfa nel Gp Del Rosso a Montecatini

Montecatini Terme, 12 ottobre 2025 - Due dei favoriti principali del 74° Gran Premio Ezio Del Rosso non si sono smentiti ed hanno occupato le prime due piazze sul Viale Verdi gremito di sportivi. L’autentico dominatore e trionfatore della gara per élite e under 23 organizzata dal G.S. le Casette è stato il ventitreenne trentino Federico Iacomoni della Biesse Carrera Premac che ha dato vita a un’esaltante galoppata solitaria iniziata da lontano. Ha guadagnato un netto margine di vantaggio e solo nel finale il gruppo inseguitore ha ridotto le distanze ma senza mai impensierire lo straordinario vincitore che ricordiamo nel 2023 ebbe un gravissimo incidente restando inattivo per la stagione 2024 e tornato a brillare di viva luce quest’anno come dimostrano anche i successi precedenti. Al secondo posto regolando il gruppo a dimostrazione di essere un velocista eccelso si è classificato il bergamasco Manenti autore di otto vittorie nella stagione 2025, mentre terzo e primo dei toscani il valdarnese di Levane, Matteo Gialli che da un paio di mesi è puntuale protagonista. Una corsa dallo sviluppo se vogliamo inatteso con questa lunga fuga di Iacomoni che dato spettacolo, smentendo coloro che ritenevano il tentativo troppo rischioso, ma il vincitore grazie anche ai suoi compagni di squadra Rossi e Bessega che hanno coperto la fuga completando poi il dominio del team lombardo con il 4° e 5° posto, ha tenuto benissimo cogliendo il prestigioso successo terzo della stagione dopo quello di Marciana di Cascina in Toscana e quello in Veneto. Sul palco la premiazione con la presenza dei rappresentanti del Comune di Montecatini ed anche quella di Riccardo Magrini che si è complimentato con il vincitore. Al via 115 corridori dei quali 47 hanno portato a termine la gara condotta a oltre 42 di media.

ORDINE DI ARRIVO: 1)Federico Iacomoni (Biesse Carrera Premac) km 156,8, in 3h42’08”, alla media di Km 42,353; 2)Marco Manenti (Team Hopplà) a 1’42”; 3)Matteo Gialli (idem); 4)Nicola Rossi (Biesse Carrera Premac); 5)Tommaso Bessega (idem); 6)Luca Rosa (Trevigiani); 7)Giosuè Crescioli (Maltinti Banca Cambiano); 8)Alessandro Cattani (Technipes); 9)Mattias Nordal (Pistoiese Team); 10)Leonardo Rossi (Beltrami TSA Tre Colli).