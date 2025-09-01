Ciclismo: il Trofeo Centro Commerciale a Biscolla

Tre gare giovanili al centro dell’attività ciclistica in provincia di Pistoia nell’ultima domenica di agosto. A Biscolla a due passi da Montecatini Terme l’undicesimo Trofeo Centro Commerciale per gli Esordienti organizzato dal G.S. Giusfredi. Protagonisti e vittoriosi i due maggiori favoriti delle gare, il pisano del primo anno Diego Della Polla della Coltano Grube alla sua undicesima vittoria stagionale e il lombardo Lorenzo Iazzi della Madignanese Ciclismo alla tredicesima affermazione nel 2025. Due giovani che in campo nazionale occupano rispettivamente il secondo posto nella classifica di rendimento (Della Polla) mentre Iazzi è il leader per il secondo anno. Della Polla ha vinto per distacco con 52“ di vantaggio nei confronti di Ismail Rayadi (Uc Empolese). Alla gara del primo anno hanno preso il via 39 atleti. Sono stati 41 invece i partenti del secondo anno con il successo in volata di Iazzi sui due compagni di fuga i toscani Tommaso Marini (Coltano Grube) e Niccolò Iacopi (Pedale Toscano). A 37" è giunto il gruppo e la volata per il quarto posto è stata vinta da Cupelli Nesti, su Maffei, Frasconi, Beoni, Staccioli, Alberti e Gatti.

A Casalguidi con tanti tratti di sterrato su di un percorso fin troppo impegnativo, si è disputata, allestita dalla Pol. Milleluci e con notevole successo di partecipazione (mossiere il sindaco di Serravalle Pistoiese Piero Lunardi), la 65esima Coppa Caduti per Allievi valevole anche come 15esima Roubaix Franco Ballerini. Si è imposto per distacco il modenese Nicolò Fiumara del Team Ciclistico Paletti al secondo successo stagionale, che ha inflitto oltre due minuti al primo degli inseguitori, mentre ancora più staccati in un arrivo frazionatissimo gli altri corridori che hanno concluso la gara pistoiese.

Antonio Mannori