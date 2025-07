Ciclismo, il valdarnese Vincenzo Albanese da sabato al Tour

Reggello, 2 luglio 2025 – Fra gli undici corridori italiani presenti da sabato 5 luglio al Tour de France, anche il valdarnese di Reggello Vincenzo Albanese, che farà parte della squadra della EF Education EasyPost. Una scelta giusta quello dello staff tecnico e dirigenziale in quanto Albanese è reduce dal convincente successo di tappa ottenuto al Giro di Svizzera. Morale alto quello di Vincenzo pronto ad affrontare per la prima volta in carriera il Tour. “Ho sempre seguito il Tour in TV - ha detto Albanese -. Partecipare per la prima volta alla Grande Boucle mi rende davvero felice. È stato un percorso difficile per arrivare fin qui. Negli anni ho avuto qualche battuta d’arresto e ho dovuto allenarmi duramente per tornare più forte di prima. Questa è una delle occasioni più importanti della mia carriera e spero di essere all’altezza. I primi 10 giorni sono più adatti alle mie caratteristiche. Farò di tutto per aiutare la squadra. Il mio obiettivo è provare a vincere una tappa. Con questa squadra avremo molte opportunità”. Naturalmente al corridore valdarnese gli auguri di tutti gli sportivi toscani che sperano di avere dalla Francia buone notizie su questo atleta nato in Campania ma le cui origini ciclistiche sono toscane.