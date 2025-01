Ciclismo. Il Velo Club riparte con il campione del mondo su pista Del medico e tanti giovanissimi

La stella della prossima stagione sarà l’under 23 Fabio Del Medico, campione del mondo e italiano su pista, che è voluto rimanere nel Velo Club Scuola Ciclismo di Empoli, società dove potrà svolgere con tranquillità l’attività su pista e puntare ai suoi obbiettivi che non saranno facili, perché dal 2025 Fabio non sarà più juniores ma under 23 e le difficoltà aumentano per il versiliese.

Oltre a Del Medico il resto della formazione empolese di Avane del presidente Alberto Mazzoni, comprende un buon numero di giovanissimi, mentre la crisi che attraverso il movimento giovanile ha segnali evidenti anche in questa società, come in diverse altre della Toscana, nel senso che ad oggi sono disponibili per il Velo Club Scuola Ciclismo, un solo allievo e tre esordienti.

Il presidente Mazzoni spera di poter incrementare il numero dei tesserati già prima dell’inizio della stagione o comunque nel corso del 2025. Quanto al programma organizzativo previsto al momento un paio di gare per giovanissimi, quella a Marcignana e quella nella zona del Terrafino. La presentazione ufficiale delle squadre e del programma è prevista a metà del mese di marzo.

Under 23: Fabio Del Medico. Allievi: Matteo Sentinelli. Esordienti: Francesco Conte, Tommaso Curci e Giovanna Conte. Giovanissimi: Nicole Chelini, Federico Bellucci, Leonardo Lacava, Niccolò Salvaggio, Francesco Tinti, Gabriel Campanile, Carolina Moriconi, Francesco Riggi, Stefano Leporatti, Edoardo Moriconi, Lorenzo Cantini, Diletta Politi, Andrea Ruggiero, Dario Del Turco, Elia Rabiti, Elia Sarli, Luca Pazzano, Alberto Marchetti.

Antonio Mannori