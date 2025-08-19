Ciclismo. In Veneto, Marco Spanio cala il tris. Con Agnini è un arrivo in parata

Questa volta il trionfo della squadra allievi della Iperfinish è stato conseguito in Veneto a Villafranca di Verona e porta la firma del pratese Marco Spanio che ha concluso la prova con il compagno di squadra Agnini. Un arrivo in parata e terzo successo per Spanio. Il conto dei successi in casa Iperfinish sale dunque a 19 a confermare forza collettiva e spirito giusto di squadra. La gara veronese si disputava su un circuito pianeggiante da ripetere 11 volte oltre a quattro giri finali con la presenza di una discreta salita lungo la quale si è decisa la gara e gli allievi toscani diretti da Elia Favilli e Francesco Casagrande hanno interpretato la gara con coraggio e determinazione. La selezione è arrivata nell’ultimo passaggio quando sono rimasti in quattro al comando con Spanio, ancora una volta ottimo protagonista e Agnini, punto di riferimento per la squadra. Negli ultimi chilometri, Spanio ha tentato l’allungo, raggiunto poi da Agnini: i due hanno così deciso di arrivare insieme, regalando al pubblico una parata trionfale che ha suggellato la superiorità del Team Iperfinish.

"Sono felicissimo di questa vittoria. Voglio ringraziare la squadra, i nostri sponsor, il presidente Giacomo Vierucci e soprattutto Agnini, che oggi ha dimostrato grande generosità concedendomi il successo. Condivideremo ancora tante avventure: l’anno prossimo saremo compagni di squadra al Team Vangi di Calenzano nella categoria juniores". Agnini dal suo canto ha aggiunto: "Il nostro obiettivo era vincere ancora come squadra e ci siamo riusciti. Marco meritava questa soddisfazione e sono contento di aver contribuito". Infine da ricordare che nella top ten della gara veneta sono terminati anche Laerte Scappini (sesto) e Lorenzo Luci (decimo).

