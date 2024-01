Ciclismo: Inaugurate le sedi del Gragnano e dello Store Natali

Camigliano (LU),15 gennaio 2024 – Doppia inaugurazione ciclistica ieri a Camigliano nel comune di Capannori, presenti tra gli altri il presidente della Provincia di Lucca nonché sindaco di Capannori Luca Menesini e il presidente del Comitato Provinciale di Lucca della Federciclismo Pierluigi Castellani. Grazie alla famiglia Palandri sono stati infatti tagliati i nastri alla nuova sede della società ciclistica Gragnano Sporting Club presieduta da Carlo Palandri e che milita da oltre 30 anni nel ciclismo, ed al nuovo punto Store Natali per una nuova esperienza di Marino Palandri, ex corridore e figlio del presidente della società lucchese. Presso lo Store Natali gli appassionati di ciclismo, podismo, palestra ed altri sport, troveranno tutto l’abbigliamento e tutto quello che occorre per svolgere attività sportiva. Nuovi locali anche per il gruppo sportivo Gragnano Sporting Club straordinario protagonista lo scorso anno con 10 vittorie e tanti piazzamenti sotto la guida dei tecnici Alberto Conti e Marcello Massini, decano tra i direttori sportivi dilettanti in campo nazionale. Nel 2024 la squadra lucchese avrà solo atleti Under 23 (sono stati in ritiro nei giorni scorsi nella zona di Campiglia Marittima) ed in attesa magari anche di un atleta straniero se capiterà l’occasione, sono 10 i corridori del team che debutterà il 24 febbraio nella Firenze-Empoli. Complimenti dunque a Carlo per la nuova accogliente sede della società ciclistica ed al figlio Marino, che affronta con l’esperienza degli ultimi anni nel settore, questa nuova sfida. Antonio Mannori