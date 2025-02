Ciclismo: incontro formativo per società e atleti esordienti

Peccioli 3 febbraio 2025 - Il Comitato Regionale Toscana, con la Struttura Tecnica Regionale e la Commissione Regionale Direttori di Corsa e Sicurezza, in collaborazione con il “Gruppo Staffette Capannolese”, organizza un incontro tecnico-formativo rivolto alle società ed agli atleti e atlete della categoria esordienti. La riunione è fissata per sabato 15 febbraio dalle ore 15,30 alle 17,30, presso i locali “Incubatore di Impresa” Via Boccioni, a Peccioli in provincia di Pisa.

L’incontro prevede una prima parte durante la quale la Struttura Tecnica Regionale, spiegherà alle Società ed atleti le novità tecniche della stagione 2025 per la categoria, con riferimento allo svolgimento dei Campionati Regionali, alle selezioni per la partecipazione ai Campionati Italiani, ed eventuali partecipazioni in Rappresentative Regionali a gare fuori regione.

Ci sarà anche un incontro con il personale del Gruppo Staffette Capannolese, con l’ausilio di un Formatore della FCI e con la Commissione Regionale Direttori di Corsa e Sicurezza, durante il quale verranno spiegati i concetti fondamentali in materia di sicurezza in gara, particolarmente importanti per questi ragazzi. Tenuto conto dell’importanza degli argomenti trattati, si auspica la massima partecipazione, con atleti e atlete che dovranno portare le biciclette e l’abbigliamento tecnico per la prova pratica organizzata dal Gruppo Staffette Capannolese.

Antonio Mannori