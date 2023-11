Ciclismo, indetta la riunione delle società toscane esordienti e allievi

Calenzano (Firenze), 28 ottobre 2023 - Durante la stagione 2023 le società ciclistiche toscane che svolgono attività nelle categorie esordienti e allievi, sia del settore maschile che femminile, si sono lamentate in varie occasioni, invocando interventi e prese di posizione. Ebbene martedì 7 novembre è l’occasione per discutere e confrontarsi con le varie problematiche emerse, in quanto la Struttura Tecnica Regionale settore Strada/Pista della quale è coordinatore il fiorentino Emilio Farulli ha indetto con inizio alle ore 21 una specifica riunione presso il “Circolo Parrocchiale M.C.L.” a Settimello di Calenzano.

L’invito alla Società delle categorie Allievi, Donne Allieve, Esordienti e Donne Esordienti, con il seguente ordine del giorno: Il saluto del presidente del Comitato Regionale Toscana Saverio Metti; considerazione sull’attività svolta nel 2023; le norme attuative per la stagione 2024; proposte sulla formazione dei calendari per il prossimo anno, varie ed eventuali. Vista l’importanza degli argomenti da trattare, gli organizzatori si auspicano la massima partecipazione.