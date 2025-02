Ciclismo. La Coppa Diddi si farà. Ma cambia il percorso

Dopo qualche settimana di apprensione gli organizzatori della Coppa Dino Diddi, la classica per allievi di Agliana, hanno deciso di mantenere la data di svolgimento nella prima domenica di settembre, il giorno sette. Naturalmente essendo quel giorno in programma anche il G.P. Industria e Artigianato professionisti a Larciano, i dirigenti del G.S. Dino Diddi non potranno programmare il solito percorso con le zone di San Baronto, Lamporecchio e Vinci e quindi il tracciato della 77^ edizione interesserà la provincia di Prato con la salita che da Seano porta a Carmignano. Molto probabilmente il percorso dopo i soliti 4 giri iniziali attorno ad Agliana, presenterà un circuito da ripetere tre volte con il passaggio dalla salita di Seano. Lo staff organizzativo con il presidente Mangoni, Vettori, Taffini e collaboratori, aveva pensato di anticipare la corsa al 31 agosto, ma quel giorno è in programma la gara a Casalguidi allestita dalla Pol. Milleluci e quindi alla fine l’unica soluzione è stata ritenuta quella del cambio di percorso mantenendo la tradizionale data.

Antonio Mannori