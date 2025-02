Ciclismo, la due giorni di Pasqualando il 19 e 20 aprile

San Miniato (Pisa), 6 febbraio 2025 – La due giorni ciclistica “Pasqualando” organizzata dalla San Miniato-S.Croce e dall’U.C. S.Croce sull’Arno si svolgerà il 19 e 20 aprile. Una due giorni pasquale giunta alla quarta edizione che avrà inizio sabato 19 aprile al mattino con la gara maschile juniores, seguita dalla gara per handbike a carattere nazionale e valida per la Coppa Italia di Società. Terza manifestazione quella degli under 23 ed élite, quindi la manifestazione giovanissimi, prima della novità dell’edizione di quest’anno, ovvero una kermesse di atleti professionisti toscani e non solo a scopo benefico, in quanto ci sarà per l’occasione una raccolta di fondi a favore della Fondazione dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, seguita da una cena, nei pressi della zona di arrivo. Nella seconda giornata, quella di Pasqua il programma si apre con la gara per la categoria esordienti, seguita da quella degli allievi. A seguire entreranno in scena anche la rappresentanti femminili con la gara per la categoria “Open” (junior, under 23 ed élite), quindi le esordienti, ed infine le allieve. Nelle prossime settimane saranno resi noti tutti i dettagli di questa quarta edizione in occasione della conferenza stampa che sarà organizzata nei locali della Conceria La Patrie di Ponte a Egola, main sponsor della kermesse. Da ricordare infine la collaborazione di San Miniato Promozione e del contributo del Comune di San Miniato, Regione Toscana e Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato.