Ciclismo. La Federazione ha assegnato le maglie ai campioni provinciali ciclocross

La Federciclismo Macerata veste i propri campioni provinciali ciclocross 2023 con le maglie biancorosse consegnate da Carlo Pasqualini e Francesco Baldoni, presidente e vice. In evidenza: Mery Guerrini (Team Co.Bo.Pavoni - San Severino), già bronzo tricolore, vincitrice della tappa corridoniana del Giro d’Italia (in cui è terza in classifica), leader imbattuta tanto nella Fertesino Cross Cup quanto nell’Adriatico Cross Tour. Al solito apprezzabile livello il plurititolato consocio biancazzurro Paolo Pavoni, capofila nella M5 dello stesso ACT. Con lui, gli altri master: Luca Agostinelli (Passatempo Cycling Team), Alessandro Diletti (Team Cingolani), Sergio Micucci (Gruppo Ciclistico Matelica). Da applausi la junior matelicese Alice Pascucci (prima a Notaresco per i colori dell’Ale Cycling Team), l’esordiente Camilla Magnapane (battistrada nell’Adriatico Tour a beneficio del Tormatic Pedale Settempedano), l’allieva Agnese Calcabrini (Recanati Bike Team), l’under 23 Nefelly Mangiaterra (Team Cingolani). Segnali significativi stanno dando l’open Teodoro Torresi e lo junior Michele Affricani (gialloneri del Bici Adventure Team – Gagliole), gli allievi Ludovico Mazzalupi (Gruppo Ciclistico Matelica) e Giorgio De Angelis (Civitanova Bike Accademy), l’esordiente Manuel Lassandari (Recanati Bike Team).

Umberto Martinelli