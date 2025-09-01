Ciclismo, la gara di Cesa festeggia le 102 edizioni

Cesa (Arezzo), 1 settembre 2025 – Martedì 2 settembre si corre una delle gare più anziane del calendario élite e under 23. È il circuito di Cesa in Valdichiana in provincia di Arezzo che taglia il traguardo delle 102 edizioni. Organizzato dal gruppo sportivo Cesa ha in palio il Trofeo Santa Lucia, con partenza ufficiosa dal panificio Menchetti (zona di ritrovo) alle 13,25 e quella ufficiale da Cesa alle 13,30. Il percorso prevede tre giri passando per Badicorte, Marciano, Pozzo, Foiano, Renzino, Pozzo, Cesa, quindi altri sei sul tratto Badicorte, Marciano via Carraia, Esse, Marciano Porta dell'Orologio, Cesa, bivio Pescaia, Cesa. I chilometri da percorrere sono ben 170 e l’arrivo in leggera salita è previsto attorno alle 17,30. Tra i suoi vincitori più prestigiosi Enrico Paolini, giusto 60 anni fa nel 1965. Paolini, poi tre volte Campione Italiano professionisti, vincitore di tappe al Giro d'Italia e di altre gare, purtroppo è scomparso proprio quest'anno. Alla gara di domani sono iscritti 111 corridori di 18 formazioni e tra questa la Nazionale dell’Ucraina, l’inglese Zappi Racing Team, la spagnola PC Baix Ebre Tortosa con un quintetto di nazionalità russa.