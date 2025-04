Ciclismo, la Giornata Azzurra sul circuito di Pontassieve

Pontassieve (Firenze), 6 aprile 2025 - Sul pianeggiante circuito della zona sportiva di Pontassieve si è aperta la stagione ciclistica giovanile in provincia di Firenze, con le due gare esordienti e quella per allievi nel ricordo del giovane Tommaso Cavorso e valide per la Coppa Croce Azzurra-Centro Sangue Aido Donatori Organi. Oltre 200 gli atleti impegnati nella manifestazione organizzata dalla società sportiva Aquila di Ponte a Ema del presidente Francesco Panichi, che ha messo in risalto la bravura e la forza degli esordienti della formazione pisana Coltano Grube e del Pedale Toscano Ponticino, e quella allievi dell’Iperfinish, autentica dominatrice della gara. Nella prova di apertura per esordienti 1° anno volata vincente di Edoardo Stefanini sull’umbro Battistelli e sul compagno di squadra Della Polla già vincitore quest’anno. Conclusione allo sprint anche nell’altra gara e successo del valdarnese Niccolò Iacopi sul compagno di squadra Frasconi e su Marini. Schiacciante il trionfo del Team Iperfinish nella gara allievi con la fuga del tandem Emanuele Favilli- Marco Spanio e successo del livornese figlio d’arte, mentre Roggi, Luci e Scappini completavano la vittoria della squadra di Fucecchio seguita nella preparazione dagli ex professionisti Francesco Casagrande ed Elia Favilli.

ORDINE DI ARRIVO (allievi): 1)Emanuele Favilli (Iperfinish) Km 50, in 1h06’49”, media km 44,899; 2)Marco Spanio (id.); 3)Tommaso Roggi (id.) a 1’06”; 4)Lorenzo Luci (id.); 5)Laerte Scappini (id.); 6)Tarabori; 7)Cerone; 8)Frosini; 9)Mugnai; 10)Bacci.

ORDINE DI ARRIVO (esordienti 1° anno): 1)Edoardo Stefanini (Coltano Grube) Km 24, in 40’, alla media di km 35,940; 2)Filippo Battistelli (Gubbio); 3)Diego Della Polla (Coltano); 4)Matteo Verdini (Piano di Mommio-Speedy Bike); 5)Leonardo Bonuccelli (idem); )Cavallini; 7)Bisacci; 8)Tognetti; 9)Rosi; 10)De Angeli.

ORDINE DI ARRIVO (2° anno): 1)Niccolò Iacopi (Pedale Toscano) Km 30, in 45’, media km 39,956; 2)Francesco Frasconi (id.); 3)Tommaso Marini (Coltano Grube); 4)Pietro Sebastiani (Pedale Riminese); 5)Diego De Stefano (Butese); 6)Beoni; 7)Nesti Cupelli; 8)Dati; 9)Prestigiacomo; 10)Galamini.