Ciclismo. La grande attesa a Lido è finita. Oggi parte la corsa dei due mari

Dopo il grande spettacolo di sabato nelle Strade Bianche a Siena, il grande ciclismo fa tappa oggi lunedì in Versilia con la partenza della Tirreno-Adriatico Crédit Agricole, che festeggia la sessantesima edizione. Al via molti dei più forti campioni del pedale protagonisti anche nelle ultime edizioni.

Si parte con la cronometro individuale (il primo concorrente prenderà il via alle 12,35), sul lungomare a Lido Camaiore. Sono 11 km e 500 metri, con un percorso che andrà verso il nord, per raggiungere Marina di Pietrasanta e Fiumetto dopo la modifica di tracciato rispetto al primo percorso presentato. A Fiumetto il giro di boa, per tornare al traguardo sul lungomare di di Lido di Camaiore. Prima della gara dei professionisti saranno di scena sullo stesso tracciato 46 juniores, con partenza del primo concorrente alle 9,45. Domani martedì 11 invece a confermare l’impegno e la collaborazione del Comune di Camaiore, la partenza da questa località con arrivo a Follonica dopo 189 chilometri della seconda tappa su di un percorso mosso e articolato con il via ufficiale alle 11,35 dopo il ritrovo in Piazza XXIV Maggio.

In occasione della partenza al Lido, stand espositivi, mostre fotografiche, simulazioni ed approfondimenti sulla sicurezza stradale, un’area dedicata ai bambini, bande musicali che si alterneranno ed animeranno il lungomare a celebrare questa vera e propria festa. Per tutta Camaiore e la Versilia una grande vetrina promozionale grazie a un evento sportivo di prim’ordine.

Principali iscritti: Ventiquattro le squadre al via delle quali 18 WorldTour. Attesa per la sfida tra Mathieu Van der Poel e il giovane spagnolo Juan Ayuso recente vincitore a Laigueglia, ed ancora Hindley, Pidcock secondo a Siena, Girmay, Magnier, Groenewegen, Yates, Carapaz, Landa, Hirschi. Tra gli italiani la crono di oggi è alla portata di Filippo Ganna, e tra gli altri partecipanti alla Corsa dei Due Mari, il velocista Milan, Bettiol, Piganzoli, Tiberi, Ciccone.

Antonio Mannori