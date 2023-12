Ciclismo. La Maltinti si presenta in vista del nuovo anno

di Antonio Mannori

EMPOLI

La Maltinti Banca Cambiano scopre la stagione 2024. Il velo sulla nuova avventura della storica società ciclistica locale è stato tolto durante una cerimonia familiare con tanti presenti, organizzata da Roberto e Cristina Maltinti ospiti del Centro Commerciale Empoli Coop rappresentato dal suo direttore Federico Olandese. Un convivio per ricordare la stagione 2023, la prima senza il suo indimenticabile presidente Renzo Maltinti, e per presentare il programma del prossimo anno con la nuova squadra dilettanti e le gare da organizzare. Tanti gli ospiti a partire dal Governatore della Toscana Eugenio Giani e proseguendo con il consigliere Enrico Sostegni, l’assessore allo sport del Comune di Empoli Fabrizio Biuzzi, il presidente del Consiglio Comunale Alessio Mantellassi, i presidenti del Coni regionale Simone Cardullo, del Comitato Regionale di ciclismo Saverio Metti e quello provinciale Leonardo Gigli, oltre a Giuliano Simoncini per la Banca Cambiano, confermata main sponsor.

Il presidente della società Roberto Maltinti e la sorella e vice presidentessa Cristina, hanno espresso la loro soddisfazione per la stagione trascorsa con le 5 vittorie conquistate e il ricordo del loro babbo Renzo, sempre presente in tutti gli addetti, che hanno sicuramente per spirito, volontà e passione, raddoppiato l’impegno per far sentire meno distante il fondatore e presidente della società. E la storia del team empolese fondato nel 1976 continua. Nel 2024 nove gli atleti con la novità del giovane campione nazionale dell’Etiopia Kiya Rogora che arriva dal Team Continental della EF Education. Riconfermati Di Felice, l’olandese Hoeks, Cristalli, Catarzi, Salvadori e il campione toscano élite della cronometro in montagna Niccoli, mentre oltre all’etiope Rogora tra i nuovi Di Camillo e Franchini.

Nello staff tecnico con i riconfermati Leonardo Scarselli (coordinatore), Antonini, Scali, Picchioni, Enzo Scarselli, Viani, torna l’empolese Alfredo Luddi per molti anni in passato alla guida della squadra. Tre le gare da organizzare nel 2024 con l’impegno di tutto il Comitato Sport Comune di Empoli sezione ciclismo. La competizione più importante è sicuramente la Firenze-Empoli classica di apertura (24 febbraio) giunta alla sua 37esima edizione e inserita tra le manifestazioni collaterali previste per la partenza del Tour de France da Firenze. Poi ci sarà il 46esimo Gran Premio “Città di Empoli“ il 15 giugno ed il gradito ritorno del Circuito di Corniola di Empoli, che sarà dotato del G.P Emmetex previsto per il 20 luglio.