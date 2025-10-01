Ciclismo. La meglio gioventù si è sfidata a Urbisaglia

Non ha deluso le attese la due giorni di ciclismo giovanile per il Papà Elio Gran Premio GiorgioMare, un appuntamento di riferimento nel finale di stagione per il ciclismo su strada.

Nella crono per le categorie esordienti e alievi, maschili e femminili, ha fatto registrare il miglior tempo Filippo Battistelli (Gubbio Ciclismo Mocaiana) tra gli esordienti primo anno, Gaia Pochi (HG Cycling Team) tra le esordienti donne, Lorenzo Iazzi (Madignanese Ciclismo) tra gli esordienti di secondo anno e Filippo Cingolani (Petrucci Zero24 Cycling Team) tra gli allievi.

Il giorno dopo si è disputata la gara riservata alla categoria juniores con 83 atleti partenti e tra questi alcuni corridori provenienti dall’estero. Il tracciato, composto da 16 giri di 7 chilometri ciascuno tra la zona industriale e il paese di Urbisaglia, ha progressivamente selezionato il gruppo.

Il traguardo volante, posizionato al termine dell’ottavo giro, è stato conquistato dall’azzurro della pista Cornacchini, campione del mondo nell’inseguimento a squadre, che ha confermato l’ottima condizione in un finale di stagione intenso. In palio anche il gran premio della montagna allo scollinamento di Urbisaglia paese, vinto dal bielorusso Koshevoy a due giri dalla fine.

Epilogo vincente per Pavi Degl’Innocenti che ha colto il successo al termine di uno sprint a due contro il bielorusso Daniil Mironau (Team Veleka). Sono state assegnate altre maglie simboliche: quella bianca a Teo Lancioni, miglior giovane (nati nel 2008, juniores primo anno); l’azzurra a Cornacchini, re dei traguardi volanti; la verde a Koshevoy, primo allo scollinamento del gran premio della montagna.

Crono Esordienti 1°anno; vincitore Filippo Battistelli (Gubbio Ciclismo Mocaiana) 8’05“147. Crono Esordienti donne; 1° Gaia Pochi (HG Cycling Team) 9’07“956. Crono Esordienti 2°anno; Lorenzo Iazzi (Madignanese Ciclismo) 7’31“972 Crono Allievi: Filippo Cingolani (Team Cingolani-Specialized) 7’00“320 Gara Juniores: Giulio Pavi Degl’Innocenti (Team Vangi-Il Pirata) 114 km in 2.54’20“ media 39,235 km/h