Ciclismo, la pedalata benefica degli ex professionisti

Ponte a Egola (Pisa), 15 aprile 2025 – Sabato prossimo 19 aprile a conclusione della prima delle due giornate della rassegna “Pasqualando” che prevede 10 gare (sono oltre mille gli iscritti), si svolgerà anche una Pedalata turistica organizzata per gli ex professionisti. Il circuito della zona industriale di Ponte a Egola attorno alle 18,30 vedrà questo evento collaterale con finalità benefiche in quanto dopo la “pedalata” ci sarà una cena, aperta a tutti (rimasti liberi pochi posti), con il solo scopo di raccogliere fondi per la Fondazione dell’Ospedale Meyer di Firenze finalizzata alla ricerca scientifica. E tanti ex campioni e personaggi del ciclismo saranno presenti (si parla di una cinquantina di partecipanti) ad onorare questa bella e lodevole iniziativa degli organizzatori. Tra i partecipanti Fabiana Luperini, Edita Pucinskaite, Andrea Tafi, Francesco Casagrande, Luca Scinto, Ivano Maffei, Fabrizio Guidi, Manuele Mori, Marco Giovannetti e tanti altri. Un fine pomeriggio, dopo la gara riservata ai giovanissimi, dedicato al puro divertimento dove il pubblico è fin da ora invitato a partecipare per vedere da vicino personaggi importanti del ciclismo, e non mancheranno nemmeno i giovanissimi sicuramente felici di essere vicino a tanti personaggi.