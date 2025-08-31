Ciclismo - La rassegna toscana nel parco delle Cascine. Crono, i campionati regalano otto titoli

Assegnati nel Gran Premio Città di Firenze-Trofeo Paolo e Carla Baicchi-Regia Congressi svoltosi su di un circuito di 5 km e mezzo nel Parco delle Cascine a Firenze, otto titoli toscani a cronometro individuale più cinque per il settore amatoriale. Ottima la riuscita della manifestazione organizzata dalla Virtus Settimo Miglio di Settimello presieduta da Paolo Traversi con il patrocinio del Comune di Firenze rappresentato alla gara dall’assessora allo sport Letizia Perini.

Prima gara quella delle allieve con vittoria assoluta e titolo toscano per Aurora Masi della Vangi Ladies, mentre negli allievi lo ha conquistato Edoardo Agnini della Iperfinish precedendo di due secondi il compagno di squadra Spanio e di otto Paris. Nelle donne juniores la vittoria a Emma Gottoli (Team Wilier Breganze) e titolo toscano a Melissa Nesti dell’Aromitalia 3T Vaiano.

Incredibile quanto successo nella categoria juniores maschile. I tre atleti del podio divisi da centesimi di secondo. Ha vinto il marchigiano Giacomo Sgherri (Team Vangi) in 20’47“258 su Pietro Menici (Casano Stabbia) in 20’47“512 al quale è andato il titolo toscano, mentre terzo è giunto Julian Bortolami in 20’47“582. Fra le donne ha prevalso Sharon Spimi (Born To Win BTC City) e maglia di campionessa regionale alla fiorentina Gemma Sernissi della stessa società. Tra le Under 23 si è imposta Giorgia Serena (Born To Win BTC City) mentre la toscana Serena Semoli (Horizon Cycling Club) si è laureata campionessa regionale.

Infine i due titoli per élite e under uomini. A Lorenzo Viviani (Pol. Tripetetolo Seanese Fabbri) vittoria assoluta e maglia di campione regionale tra gli élite, mentre tra gli under 23 trionfo del Team Technipes con il podio formato da Alessandro Cattani, Matteo Gabelloni e Tommaso Alunni. Qui invece la maglia di campione toscano cronometro 2025 per Alessandro Nannini della Pistoiese Team.

Antonio Mannori