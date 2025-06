Ciclismo. La ravarinese Laporta guadagna il Giro Women

Luca Paletti ha chiuso al nono posto l’edizione numero 85 del Giro dell’Appennino: la classicissima è stata vinta dall’ex iridato Diego Ulissi, con l’altro portacolori della Vf Group Filippo Turconi che, dopo il Giro Giovani terminato al quinto posto e come migliore degli italiani indossando la maglia tricolore. Paletti e Turconi hanno così consolidato il primato tra i team del Trofeo delle Regioni della compagine modenese-reggiana. Sempre nel Giro dell’Appennino nella prima edizione femminile è giunta 7^ la ravarinese Linda Laporta che, dopo aver concluso l’impegnativo del Giro della Svizzera, si è sicuramente guadagnata il posto in squadra per essere al via a Bergamo del Giro Women il 6 luglio. Alla corsa rosa, ricordiamo, sarà al via anche la campionessa europea a squadre la fioranese Gaia Masetti, a conferma della crescita del movimento femminile modenese, trascinato dalla pluricampionessa Rachele Barbieri.

Nella scia delle professioniste ai tricolori a cronometro a San Vito al Tagliamento, l’allieva serramazzonese Anna Mucciarini ha colto un’ottima quinta piazza e la juniores di Sozzigalli Alessia Orsi, al primo anno di categoria, è giunta al decimo posto. Infine sul velodromo di Fiorenzuola l’esordiente carpigiano Denny Cazzarò, nella prima serata, si è aggiudicato la prova della velocità aggiudicandosi il bronzo nello scratch, mentre nella seconda è salito sul terzo gradino del podio nella classifica dell’omnium.

Andrea Giusti