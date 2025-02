Ciclismo - La ‘Ricordando Pantani’ ha 20 anni. Demiri mette tutti in riga a Chiatri Puccini

Mikel Demiri si è imposto nella gara cicloamatoriale "Ricordando Marco Pantani", classica in omaggio al mitico "Pirata". Per il livornese è stato il trionfo, dopo il secondo posto del 2024. Tra le donne "Elite", vittoria di Valentina Pierotti. La manifestazione, giunta alla ventesima edizione, è stata organizzata dal Pedale Lucchese Poli.

Tanti gli atleti al via, circa centocinquanta, che si sono dati battaglia dal primo all’ultimo chilometro, tant’ è vero che la media finale supera abbondantemente i 41 orari che, con il finale in salita, fa capire quale sia stato l’impegno dei concorrenti.

Il via alla gara lo ha dato il vicesindaco ed assessore allo Sport del Comune di Lucca, Fabio Barsanti, che, al termine della competizione, ha, poi, premiato anche il vincitore. L’andatura è stata sempre molto elevata e, per questo, i vari tentativi di fuga non hanno raggiunto che poche centinaia di metri di vantaggio. Il gruppo si è presentato compatto all’attacco del Monte Quiesa, dove è iniziata la selezione che ha visto emergere i più forti nei due chilometri finali che portavano gli atleti all’arrivo di Chiatri Puccini. Ha vinto nettamente allo sprint il livornese Mikel Demiri, davanti a Francesco Di Felice e all’ex professionista Manuel Bongiorno.

Il percorso in linea ha richiesto agli organizzatori un impegno particolare, ma, grazie al supporto ed alla collaborazione della polizia municipale di Lucca, di Capannori e di Porcari, tutto è andato benissimo, grazie anche alla professionalità del direttore di corsa, Matteo Giannini, che ha potuto contare sulla collaborazione dell’espertissimo Alessio Baudone.

La giornata dal clima primaverile ha sicuramente contribuito, non solo alla riuscita della gara, ma anche alla presenza di un pubblico numeroso, per la soddisfazione dell’organizzatore, Pier Luigi Poli. La prova era anche valvole per l’assegnazione delle maglie di campione provinciale nelle varie categorie che hanno visto conquistare il titolo provinciale.

Gli altri vincitori. "Elite Sport": Luca Toffolo; da "Master 1" a "Master 8", rispettivamente: Lorenzo Guidi, Giacomo Agostini, Massimiliano Bernacchi, Giancarlo Bertellotti, Giacomo Nomellini, Luca D’Attoma, Marcello Giorgi.

Massimo Stefanini