Ciclismo La società di Bonascola scopre le carte Programma ambizioso per il “Velo Club“ di Roberta Tramontana

Velo Club al lavoro in vista dell’inizio della prossima stagione dove la società rossonera di Bonascola punta a tornare protagonista del ciclismo giovanile. "In questi giorni hanno iniziato la preparazione cinque nuovi Esordienti – annuncia la presidente Roberta Tramontana (nella foto) – quattro del primo anno e uno del secondo (rispettivamente 13 e 14 anni di età, ndr) mentre stiamo allestendo anche la nuova squadra dei Giovanissimi dalla G1 alla G6 (età compresa dai 7 ai 12 anni, ndr) secondo i nostri obiettivi che sono quelli di valorizzare il ciclismo giovanile".

Confermati i tradizionali trofei estivi organizzati dal Velo Club 1961: il "Giancarlo Falorni" giunto alla 57ª edizione e il “Giacomo Musetti“, giunto al 21° anno. Entrambe le gare sono riservate ai ciclisti della categoria Esordienti, rispettivamente del primo e del secondo anno. Torna anche il trofeo “Gianfranco Ginesi-Contatto Pubblicità“, riservato alle categorie dei giovanissimi (dalla G1 alla G6), che dopo 11 edizioni, lo scorso anno è saltato per la mancata autorizzazione della federazione. Promettente corridore, Falorni è deceduto nel 1966 all’età di 23 anni, in seguito ad un incidente stradale, mentre Musetti è stato vittima di un incidente sul lavoro nel 2002. Per oltre un ventennio Gianfranco Ginesi è stato invece dirigente del Velo Club, deceduto nel 2010.

ma.mu.