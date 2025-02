Ciclismo - La soddisfazione del "patron» di "Amore & Vita» per la nomina di Villa e Quaranta. I nuovi "ct» azzurri sono "figli» di Fanini

Atleti lanciati da Ivano Fanini che, adesso, sono al vertice del ciclismo. La nomina di Marco Villa come commissario tecnico della Nazionale su strada rappresenta il coronamento di un percorso di successo, una vera e propria apoteosi per il movimento ciclistico legato a Fanini.

"Marco è un vero numero uno e la sua storia si intreccia con la nostra – dichiara con fierezza Ivano Fanini – . Il suo carisma, anche se talvolta discreto, ha una forza straordinaria, capace di sprigionare un’energia incredibile tra gli atleti, spingendoli a superare i propri limiti. Dopo i grandiosi trionfi in pista, con la sua guida impeccabile, siamo certi che riuscirà a replicare il successo anche su strada".

Ma la soddisfazione non si ferma qui. Un’altra notizia accolta con grande entusiasmo è la nomina di Ivan Quaranta, ex atleta di Fanini e già responsabile del settore velocità, come nuovo commissario tecnico della nazionale su pista.

"Anche per Ivan provo un immenso orgoglio – commenta ancora Fanini – . Ricordo quando, al culmine della sua carriera, riusciva a battere un campione del calibro di Cipollini al Giro d’Italia, vestendo anche la maglia rosa. E non posso dimenticare quando venne da me in un momento difficile della sua carriera per rilanciarsi. Abbiamo vissuto insieme il dolore per la perdita di Valentino Fois e la gioia del ritorno alla vittoria alla “Settimana Lombarda” ed al campionato italiano su pista, quando nessuno credeva più in lui. Ivan era un talento incredibile. Ora, come commissario tecnico, darà il centodieci per cento e saprà fare grandi cose".

C’è, poi, un legame speciale tra Fanini e questi atleti. "Ganna – afferma patron Ivano – è stato seguito fin dalla giovanissima età, fino al professionismo, da tecnici che hanno vestito per anni la maglia “Fanini - Amore e Vita”, come Barale, Della Vedova, Bevilacqua e lo stesso Villa con cui ha vinto tutto su pista. Milan, invece, è figlio di Flavio che ha corso da professionista proprio con “Amore & Vita”".

Massimo Stefanini