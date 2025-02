Ciclismo: la squadra VPM Moretti con matrice toscana vuol crescere

Porto Sant’Elpidio,12 febbraio 2025 - E’ una crescita costante quella della VPM Moretti, la società élite-under 23 marchigiana con sede a Porto Sant’Elpidio, che ha connotati toscani per la presenza di alcuni atleti che arrivano dalla Toscana, oltre al direttore sportivo pistoiese Andrea Meli e all’accompagnatore Roberto Mazzoni. La società dell’appassionato presidente Orfeo Pieroni Mazzante, ha un progetto di salire ancora nell’attività futura. Dodici sono gli atleti con un solo Elite, a disposizione dello staff tecnico per la stagione 2025 che si aprirà il 22 febbraio con la 38^ Firenze-Empoli (qui il debutto della squadra) e con la Coppa San Geo in Lombardia. Tra i corridori anche due atleti stranieri il serbo Turkulov e il polacco Stelmach, mentre i riconfermati della stagione 2024 sono l’élite Magalotti e l’under 23 Costantini. Dalla Toscana arrivano Novelli, ex Futura Team Rosini, Maioli dall’Hopplà Petroli Firenze Don Camillo, e il terzetto proveniente dall’U.C. Pistoiese Arcadia formato da Amadio, Sbrana e Giannelli. Formazione interessante e vogliosa di rendersi protagonista, garantendo impegno e passione. Programma intenso quello della stagione 2025, con le gare nazionali e regionali previste in Toscana e in altre regioni, ed anche un paio di trasferte all’estero con l’obbiettivo primario di una crescita complessiva della formazione. LA SQUADRA: Loris Costantini, Matteo Magalotti, Cristian Caputo, David Novelli, Luca Amadio, Thomas Sbrana, Alessio Giannelli, Luca Nardi, Riccardo Pochini, Mattia Maioli, il serbo Luka Turkulov e il polacco Karol Stelmach CONSIGLIO DIRETTIVO: Presidente Orfeo Pieroni Mazzante; vice presidente Nicolino Salvati. STAFF TECNICO: Floriano Torresi, Rocco Castellucci, Andrea Meli; meccanici Lorenzo Di Marco e Giuseppe Fiscarelli; accompagnatori Roberto Turtù, Anna Zuccaro, Roberto Mazzoni, Giamaika Bordenga.

Antonio Mannori