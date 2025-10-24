Ciclismo - L’anniversario. Michela: 31 anni senza lei

Una ricorrenza che non è uguale alle altre. Sarà per il Giro della Toscana a lei dedicato, sarà per le numerose piste ciclabili e piazze a lei intitolate; sarà per la bontà della persona... Ma è proprio impossibile dimenticarsi di Michela Fanini. Così come, purtroppo, è impossibile cancellare dalla mente quel tragico 26 ottobre di 31 anni fa; quell’incidente fatale per una ragazza di appena 21 anni.

Michela Fanini non era solo una campionessa nel ciclismo, dove aveva vinto tutto o quasi, ma anche nella vita, se si pensa che, nonostante la sua giovane età, aveva già scelto di iscriversi al’Aido; un gesto di enorme significato che servì a ridare speranza ad alcuni ragazzi in difficoltà, grazie alla donazione dei suoi organi.

In bici la Fanini aveva vinto un Giro d’Italia, una medaglia ai Mondiali, un campionato italiano e tante tappe al Tour de France. Nella vita Michela aveva conquistato con la sua semplicità l’amore dei suoi cari e l’affetto dei suoi amici e dei suoi sostenitori. Tutti hanno voluto fare qualcosa in sua memoria come intitolarle piazze e strade in tutta Italia e in Europa. In Aquitania (Sud-Ovest della Francia), per esempio, nella piccola ma accogliente (e frequentatissima) cappella dedicata ai ciclisti, c’è una foto di Michela Fanini posta proprio all’ingresso del Santuario, insieme al famoso scatto del passaggio della borraccia fra Coppi e Bartali. Il tutto senza dimenticare che una maglia della campionessa lucchese si trova nel Museo del Ciclismo del Ghisallo.

Papà Brunello ha creato una manifestazione fra le più longeve e importanti al mondo. Brunello, i fratelli Daniela e Piero, i parenti e gli amici si ritroveranno domenica 26 ottobre, alle 10, alla Basilica della Madonnina di Lunata, per una semplice, ma sentita, cerimonia in ricordo di Michela. Sarà ricordata anche mamma Giulietta che, purtroppo, se ne è andata poco meno di due anni fa.

Massimo Stefanini