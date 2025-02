Ciclismo, l'Aquila Ponte a Ema prepara la stagione 2025

Bagno a Ripoli (Firenze), 18 febbraio 2025 – Presso la storica sede di via Chiantigiana a Ponte a Ema, la società Aquila che si avvicina al centenario essendo stata fondata nel 1927, ha presentato le tre formazioni per la stagione 2025. Un bel gruppo di giovani (26 in tutto) animati da passione e dalla voglia di far bene e divertirsi. Oltre a giovanissimi ed esordienti, la novità dell’Aquila è costituita dal ritorno anche di una squadra allievi.

“Una scelta - spiega il presidente Francesco Panichi - dettata dalla nostra volontà di contribuire sempre più ad avvicinare i ragazzi a questo sport. Le tre formazioni attuali saranno seguite da un gruppo coeso di collaboratori e direttori sportivi, al fine di garantire una attività equilibrata con lo studio, e con particolare attenzione all'educazione e alla crescita umana e sportiva secondo quella che è la tradizione della nostra società”. Notevole impegno anche in campo organizzativo con le due gare esordienti e quella per allievi sul circuito di Pontassieve il 6 aprile, la gara giovanissimi a Scandicci del 17 maggio, quella allievi del 22 giugno a Ponte a Ema (76^ Coppa Sei Martiri-Memorial Gino Bartali), ed infine la gara juniores del 31 agosto a Donnini di Reggello.

GIOVANISSIMI: Lazzerini Lorenzo, Nostro Leonardo, Barbi Duccio, Rossi Alex, Mende Diego, Lo Grande Edoardo, Birigazzi Giulio, Massai Martino, Battini Cristina, Malquori Francesco, Conti Leonardo, Leal Ramos Lorenzo, Bartoli Alessio, Panichi Mattia, Focardi Daniele.

(Ds Casini Mario, Benucci Andrea, Palchetti Tosi Gabriele - Pascale Emanuele, Rossi Samuele. Accompagnatori Ettore Colombini, Franco Resta.

ESORDIENTI: Fossi Andrea, Morandi Giulio, Battini Dario, Innocenti Alessandro, Cavicchi Alessio, Saracini Giacomo. (Ds Catarzi Giacomo, Iacchi Fabio); accompagnatore Gavilli Siro.

ALLIEVI: Caoduro Gian Luca, Benevieri Filippo, Murg Martini Mattia, Tanzilli Chedli Alessandro, Cerofolini Leonardo, Lacorcia Alessandro, Focardi Diego. (Ds Iacchi Sauro); accompagnatori Leonardo Giachetti, Galganotti.