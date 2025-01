Ciclismo, Laura Puccetti eletta consigliera nazionale della Federciclismo

Fiumicino,19 gennaio 2025 – Oltre al fiorentino Saverio Metti in qualità di vice presidente nazionale della Federazione Ciclistica Italiana, farà parte del nuovo consiglio federale anche la giovane lucchese Laura Puccetti che si era candidata come consigliera in quota tecnici. La Puccetti che ha ricoperto negli ultimi 4 anni il ruolo di coordinatrice della Struttura giovanile in seno al Comitato Regionale Toscana, ha ottenuto 17 dei 21 voti disponibili. Un’elezione “bulgara” in quanto sono stati solo 4 i voti per un’altra candidata Maria Giulia Confalonieri. Grande soddisfazione naturalmente per Laura, che ha sempre seguito con grande impegno e passione l’attività giovanile. Questo il nuovo Consiglio Federale del ciclismo per il quadriennio olimpico 2025-2028.

Presidente: Cordiano Dagnoni

Vice-Presidente Vicario: Stefano Bandolin

Vice-Presidenti: Carmine Acquasanta e Saverio Metti

Consiglieri: Sandro Checchin, Maria Giulia Confalonieri, Fabrizio Corneliani, Laura Puccetti, Iolanda Ragosta, Ignazio Saia e Giovanni Vietri.