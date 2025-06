Ciclismo, l'australiano Manion dette legge nel Giro della Valdera

Chianni (Pisa), 28 giugno 2025 – Con una superba prestazione (non lo ha fermato nemmeno una caduta in discesa a 18 km dal traguardo), l’australiano Nicholas Vinnie Manion compagno di squadra del Campione Italiano Vincenzo Carosi nella Work Service Coratti, ha messo una serie ipoteca sulla vittoria finale in questo IV Giro della Valdera. La seconda e penultima tappa ha confermato le previsioni ed è risultata difficile e impegnativa rivoluzionando la classica e dando alla stessa una precisa fisionomia. Da Casciana Terme a Chianni con tre gran premi della montagna e un caldo feroce, la tappa è stata movimentato da una fuga di una quarantina di chilometri protagonisti Migheli e Cammisa ripresi a 24 km dall’arrivo sulla salita verso Garetto da uno scatenato Manion. L’australiano ha vinto in solitaria il gran premio della montagna ma lungo la discesa è finito a terra e quindi raggiunto da Morlino e Medway, ma non appena la strada è tornata a salire ecco l’affondo vigoroso e irresistibile dell’australiano che iniziava la fuga giungendo da solo al traguardo con vantaggi netti. Per Manion naturalmente tenuto conto che la classifica vedeva leader Paolo Favero (Bustese Olonia) vincitore della prima tappa a Ponsacco con appena un secondo su 95 atleti, oltre al successo anche la maglia bianca Regionale Toscana di capoclassifica prima della tappa finale di domani da La Rosa (ore 12,30 il via) a Terricciola con arrivo in salita di 111 chilometri e mezzo. Degli avversari di Manion splendida la prestazione di Morlino della GB Team Pool Cantù giunto secondo a 38” e del campione toscano Ballerini che ha occupato la terza poltrona, seguito da Guglielmi, Forlin e Pascarella. Ad assistere alla frazione del “Valdera” che dopo Davide Faraoni ha ricordato Mario Rifiuti anche il C.T. della nazionale azzurra juniores Dino Salvoldi, il sindaco di Chianni Giacomo Tarrini e Riccardo Magrini.

ORDINE DI ARRIVO: 1)Nicholas Vinni Manion (Work Service Coratti) km 85,700, in 2h13’48”, media km 38,430; 2)Luca Morlino (GB Team Pool Cantù) a 38”; 3)Mattia Ballerini (Team Vangi Il Pirata) a 1’03”; 4)Lorenzo Guglielmi (Pedale Casalese Armofer) a 1’27”; 5)Daniele Forlin (Nordest Villadose); 6)Pascarella; 7)Medway a 1’37”; 8)Pavi Degl’Innocenti a 1’50”; 9)Turconi; 10)Fracasso.

CLASSIFICA GENERALE: 1)Nicholas Vinnie Manion (Work Service Coratti); 2)Morlino a 38”; 3)Ballerini a 1’03”; 4)Pascarella a 1’27”; 5)Guglielmi a 1’27”; 6)Forlin a 1’27”; 7)Medway a 1’37”; 8)Pavi Degl’Innocenti a 1’50”; 9)Turconi a 1’50; 10)Fracasso a 1’50”.