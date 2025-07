Ciclismo. L’australiano Manion fa suo il giro della Valdera. La gara a tappe juniores da Pontedera a Terricciola

Il Giro della Valdera a tappe juniores partito venerdì da Pontedera si è concluso sulla collina di Terricciola con un pizzico di internazionalità per la vittoria finale del diciottenne australiano Nicholas Vinnie Manion del team veneto-laziale Work Service Coratti del quale fa parte anche il campione italiano Vincenzo Carosi. È stata una bella edizione, con tre giornate di grande caldo, di spettacolo e di emozioni. E per la prima volta il vincitore finale è straniero, che arriva dal mountain bike e corre su strada da un anno e mezzo. Si è imposto grazie alla strepitosa prestazione fornita nella tappa di sabato da Casciana Terme a Chianni.

Quel giorno lo scatenato Manion staccò tutti e nonostante una caduta in discesa andò a vincere la tappa per distacco conquistando la maglia di capoclassifica, difesa con sicurezza nella frazione finale di ieri. Tra i toscani in gara bravissimo il campione regionale Mattia Ballerini terzo nella classifica finale e Luciano Gaggioli, figlio d’arte e migliore dei giovani in gara ovvero classe 2008. La prima tappa vinta dal lombardo Paolo Favero sul toscano Pavi Degl’Innocenti e Padovan, l’ultima dall’aretino Riccardo Del Cucina della Casano Stabbia che sulla salita di via XX Settembre a Terricciola ha lasciato i due compagni di fuga cogliendo il successo con 4 secondi su Paltrinieri e 14 su Salomone. L’organizzazione della società Una Bici X Tutti con Claudio De Angeli ed i suoi bravissimi collaboratori, ha dimostrato di meritare l’attenzione e l’interesse delle istituzioni e degli sponsor. Tra gli ospiti anche il c.t. della nazionale azzurra juniores Dino Salvoldi.

Antonio Mannori