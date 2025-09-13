Ciclismo, l'azzurro e iridato del ciclocross Agostinacchio detta legge

Peccioli (Pisa), 13 settembre 2025 – Dopo la due giorni professionisti con il Giro della Toscana a Pontedera e la Coppa Sabatini a Peccioli firmate entrambe dallo splendido ventunenne messicano Isaac Del Toro, ancora un evento di prestigio in Valdera con il 27° Trofeo San Rocco, classica nazionale per juniores. Un altro successo organizzativo per il G.S. Amici del Pedale e un vincitore di classe Mattia Agostinacchio della Ciclistica Trevigliese campione del mondo nel ciclocross che ha firmato sul traguardo in leggera salita di Fabbrica di Peccioli il quinto successo stagionale, il secondo in Toscana dopo la gara di Turano del 25 Aprile. Decisiva è risultata l’innovazione tecnica degli organizzatori fabbrichesi con l’inserimento a 8 km dal traguardo dei 900 metri del “muro” di Greta nel centro di Peccioli. Qui Agostinacchio che era rientrato qualche chilometro prima sui due fuggitivi Zoco e sul polacco Wlodarski, ha lanciato il suo attacco restando da solo al culmine con 13” di vantaggio e resistendo fino alla fine lungo i continuai saliscendi che portavano a Fabbrica. Un vero e proprio spettacolo quello offerto da questo giovane di sicura classe e talento, che ha impreziosito il suo ruolino con questo successo e reso ancora più bello l’albo d’oro del Trofeo San Rocco. Ai posti d’onore il toscano Iacchi e Pierotto nella volata del gruppo inseguitore con quarto posto per il Campione Italiano Carosi.

CRONACA: Al via in 169 di 31 squadre. Al primo dei quattro passaggi dal Gran Premio della Montagna di Montelopio nasce la prima fuga protagonisti Rossetto, primo al GPM su Zanolini e Gamba. Sui tre rientrano nel corso del secondo giro Pascarella, Luci e Nicoloso, e il sestetto raggiunge un vantaggio massimo di 1’45” prima della rimonta del gruppo anche se discontinuo nella sua rincorsa con vantaggio che scende e poi risale. Dopo 60 km gruppo a 42” che riprende i battistrada al km 67. Gruppo compatto per 8 km poi nuova fuga protagonisti Mantia, Zoco e la coppia polacca Wlodarski-Pasterski. Più avanti in testa restavano solo Wlodarski e Zoco ripresi e poi staccati in salita dallo scatenato Agostinacchio che andava così da solo a conquistare la vittoria tra gli scroscianti applausi degli sportivi presenti.

ORDINE DI ARRIVO: 1)Mattia Agostinacchio (Ciclistica Trevigliese) km 103, in 2h24’21”, media km 43,104; 2)Niccolò Iacchi (Team Franco Ballerini Lucchini Energy) a 33”; 3)Andrea Marco Pierotto (Autozai Contri); 4)Vincenzo Carosi (Work Service Coratti); 5)Santiago Wrolich (Team Tiepolo Udine); 6)Brandon Fedrizzi (Petrucci Assali Stefen); 7)Luca Frontini (GB Team Pool Cantù); 8)Andrea Bonciani (Pol. Monsummanese); 9)Edoardo Raschi (Team Giorgi); 10)Luca Vaccher (idem).