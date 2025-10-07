Ciclismo: le gare professionisti in Italia nel 2026
Reso noto il calendario: in Toscana si apre con le Strade Bianche
Firenze,7 ottobre 2025 – Reso noto dall’Unione Ciclistica Internazionale il calendario delle gare 2026 professionisti in Italia. Non mancano le novità con il ritorno del Giro di Sardegna, e il nuovo Giro della Magna Grecia. La prima gara in Toscana le Strade Bianche a Siena. Queste le gare previste. FEBBRAIO: 25 Giro di Sardegna. MARZO: 4 Trofeo Laigueglia; 7 Strade Bianche; 9-15 Tirreno-Adriatico; 15 Popolarissima; 18 Milano–Torino; 21 Milano-Sanremo; 24-28 Settimana Internazionale Coppi e Bartali; 29 G.P. Emilia APRILE: 10 Giro Ciclistico della Città Metropolitana di Reggio Calabria; 12-16 Giro della Magna Grecia; 20-24 Tour of the Alps; 26 Giro della Provincia di Biella - Torino-Biella. MAGGIO: 3 Giro dell'Appennino; 9-31 Giro d'Italia; 17 Circuito del Porto - Trofeo Arvedi; 23 Due Giorni Marchigiana-G.P. Santa Rita; 24 Due Giorni Marchigiana- Trofeo Città di Castelfidardo. GIUGNO: 6 Trofeo Alcide De Gasperi; 30 Trofeo Città di Brescia-Mem. Rino Fiori. LUGLIO: 1-3 Lyon – Torino; 5 Giro del Medio Brenta; 3-6 Giro della Regione Friuli-Venezia Giulia. SETTEMBRE: 6 GP Industria & Artigianato a Larciano; 9 Giro della Toscana-Memorial Alfredo Martini a Pontedera; 10 Gran Premio Città di Peccioli - Coppa Sabatini; 12 Memorial Marco Pantani; 13 Trofeo Matteotti; 15-18 Il Giro d'Abruzzo; 19 Gran Premio del Lazio; 19 Milano-Rapallo Cronometro a Squadre; 20 Milano-Rapallo; 20 Giro Della Romagna. OTTOBRE: 3 Giro dell'Emilia; 4 Coppa Agostoni - Giro delle Brianze; 5 Coppa Bernocchi - GP Banco BPM; 6 Tre Valli Varesine; 6 Coppa Città di San Daniele; 8 Gran Piemonte; 10 Il Lombardia; 11 Trofeo Tessile & Moda - Valdengo Oropa; 14 Giro del Veneto; 18 Veneto Classic.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su