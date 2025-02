Ciclismo. Le nozze d’oro del Gs Stabbia, tra storie, aneddoti, personaggi e ben 218 vittorie

Mezzo secolo di successi e di passione, con 218 vittorie, un titolo europeo juniores conquistato dal castellano, oggi affermato professionista Alberto Bettiol, due titoli italiani (Simone Antonini nel 2007 e il compianto Antonj Orsani nel 2009), tre volte il Giro della Lunigiana e il Trittico Veneto, due Tour de l’Ain in Francia, sei titoli toscani su pista, sei atleti che hanno raggiunto i professionisti Antonini, Bettiol, Antonio Nibali, Albanese, Filippo Magli e Ludovico Crescioli, le gare organizzate e la maglia azzurra della Nazionale indossata da vari atleti. In sintesi questa la storia dei 50 anni dello Stabbia festeggiati al Circolo 23 Agosto in una magnifica serata arricchita da musica e spettacolo, con il noto attore e imitatore David Pratelli.

Il presidente Luciano Benvenuti (uno dei fondatori nel 1974 della società) ha ricordato i dirigenti scomparsi, gli sponsor, gli atleti che hanno indossato la maglia, i loro genitori. Simone Antonini con il padre Tiziano e Ulivieri, i loro trascorsi, mentre i dirigenti del ciclismo Saverio Metti (vice presidente nazionale) e Luca Menichetti (presidente regionale) hanno sottolineato il ruolo che lo Stabbia ha saputo garantire con straordinaria passione e bravura. Elogi anche dal sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti (c’era anche il vice Massimo Irrati) che ha consegnato un attestato al presidente. Una splendida serata, per un traguardo prestigioso.

Antonio Mannori