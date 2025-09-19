Ciclismo. Le stelle del team Cesano Maderno a caccia di gloria sul Mincio

In arrivo un weekend lontano dal territorio per i corridori brianzoli. Già domani alcuni dilettanti parteciperanno alla Milano-Rapallo classica genovese che quest’anno festeggia la 60sima edizione.

Per quanto riguarda gli juniores Salus Seregno De Rosa e GS Giovani Giussanesi saranno impegnati, sempre domani, a Gorla Minore in occasione del Trofeo Zazà (l’ex prof Stefano Zanini) e domenica a Visano in provincia di Brescia dove sarà assegnato il Gran Premio Sportivi Visanesi.

Dopo le belle prestazioni in Trentino, le ragazze della Società Ciclistica Cesano Maderno sono attese alla quarta edizione del Trofeo dalla Postumia al Mincio a Bagnolo San Vito nel Mantovano. Per le rosse dirette da Guido Roncolato (in foto con Bracco e Cerame) una nuova chance di allungare la già cospicua striscia di vittorie.

Le squadre allievi saranno divise tra gli appuntamenti di Val Brembilla nella Bergamasca, Orzinuovi nel Bresciano e Caselette nel Torinese. Vi partecipano l’US Biassono, la Giovani Giussanesi, la Salus Seregno, il Pedale Arcores e il GC Cicli Fiorin.

Gli esordienti saranno di scena sui traguardi della Bergamasca e del Torinese. Chiudiamo la parentesi segnalando il settimo posto del giussanese Giacomo Ballabio nella prima tappa del Giro del Lussemburgo in svolgimento fino a domenica. Dan.Vig.