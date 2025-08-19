Ciclismo. L’entusiasmo dei giovani talenti per ricordare il presidente Canuti

Si è svolta domenica 17 agosto con grande successo di partecipazione, la 4ª edizione del Trofeo "Presidentissimo" Enzo Canuti, gara ciclistica riservata alla categoria Giovanissimi, che ha animato le strade della zona industriale di Talacchio con entusiasmo, sportività e talento. L’evento, promosso dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Kaiser Team di Bottega e organizzato dal team coordinato da Federico Canuti, ha visto la partecipazione di dieci squadre e di un centinaio di giovani ciclisti provenienti da diverse regioni italiane. I partecipanti si sono confrontati su un circuito di 800 metri, interamente tracciato all’interno dell’area industriale, offrendo al pubblico una giornata all’insegna della sana competizione e del puro divertimento.

Il trofeo è dedicato alla memoria di Enzo Canuti, figura di spicco del ciclismo dilettantistico. Corridore di grande talento, più volte vicino al passaggio al professionismo, Canuti ha lasciato un segno indelebile nel panorama ciclistico locale, distinguendosi per il forte impegno nel settore giovanile. Grazie alla passione e alla dedizione dimostrate nel formare nuove generazioni di ciclisti, ha trasmesso valori fondamentali quali disciplina, rispetto, sacrificio e amore per lo sport. Un’eredità che continua a ispirare, anche attraverso iniziative come questa.

La giornata si è conclusa con la cerimonia di premiazione, che ha visto il riconoscimento non solo dei vincitori delle varie categorie, ma anche di dirigenti e figure che si impegnano quotidianamente nella promozione del ciclismo giovanile. Il Trofeo "Presidentissimo" Enzo Canuti si conferma un appuntamento atteso e consolidato nel calendario delle competizioni giovanili, contribuendo a valorizzare lo sport come strumento di crescita, formazione e memoria.

l. d.