Ciclismo. Leonardo Vesco passa alla Colback Ballan CSB

Ecco alcuni movimeni di mercato che hanno avuto per protagonisti i giovani ciclisti brianzoli. Il besanese Leonardo Vesco dal Team F.lli Giorgi passerà tra gli under23 con la Colpack Ballan CSB formazione Continental fra le più quotate in Italia dove si è accasato anche il sevesino Matteo Fiorin. Salirà dagli allievi agli juniores il lentatese Simone Castelli col Club Ciclistico Canturino 1902. L’agratese Alessandro De Rosa (ex Sovico) è stato ingaggiato dal team orobico F.lli Giorgi, mentre il cesanese Daniele Longoni (attualmente impegnato col Team Piton nel Ciclocross) lo vedremo con le nuove insegne del Pool Cantù-GB Junior. Quanto al medese Matteo Villa, lavora al gruppo ciclistico Montegrappa.

Dan.Vig.