Ciclismo: L'Eroica 2025 è anche femminile con 1.200 iscritte

Gaiole in Chianti, 26 settembre 2025 - L’Eroica di quest’anno in programma a Gaiole in Chianti il 4 e 5 ottobre è anche donna. All’edizione 2025 infatti è stata raggiunta quota 1.200 in fatto di iscritte provenienti da tutto il mondo, a celebrare la forza e il coraggio delle donne. Aggiungiamo che la grande manifestazione sarà anche un racconto senza tempo, con il poster di Giacomo Bettiol e la presenza del grande campione belga Roger De Vlaeminck. Un numero record quanto a presenze femminili e quindi un traguardo importante. Le cicliste arrivano da oltre venti Paesi. L’Italia guida con circa 500 partecipanti, seguita da Germania (260) e Svizzera (75). Poi Polonia e Austria (50 ciascuna), Regno Unito (37), Stati Uniti (28) e Francia (24). Non mancano presenze da Paesi Bassi, Belgio, Irlanda, Canada, Spagna, Croazia, Brasile, fino a Giappone, Islanda, Messico, San Marino e Liechtenstein e quanto ad età si va dai 15 anni agli oltre 70.

Tante donne addette ai lavori nell’Eroica anche nei ristori, negli uffici di direzione, negli stand, nei punti di accoglienza, nel gruppo dell'organizzazione, con passione e competenza. L’Eroica insomma offre l’occasione di pedalare in libertà, e di lavorare con entusiasmo a questa magnifica manifestazione.

Tra i personaggi presenti spicca Roger De Vlaeminck, quattro volte vincitore della Parigi-Roubaix, tre volte la Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre, Liegi-Bastogne-Liegi e Giro di Lombardia, che sarà testimonial di Brooklyn. Accanto a lui, altri grandi protagonisti: Andrea Tafi, ambasciatore di Colnago, Davide Cassani, legato in questa occasione a Caffè Borbone e instancabile promotore del ciclismo italiano, e Daniele Bennati, che porterà la sua esperienza e la sua voce ai microfoni RAI per raccontare la magia delle strade bianche. Infine il poster de L’Eroica 2025 firmato da Giacomo Bettiol, illustratore freelance originario di Bassano del Grappa. Il poster per L’Eroica 2025 celebra l’anima poliedrica dell’evento: il ciclismo d’altri tempi, vissuto tra strade bianche e sudore, insieme alla scoperta del Chianti e dei suoi paesaggi iconici. I protagonisti appaiono come eroi di un racconto epico, sospesi tra storia e leggenda, tra nuvole di polvere e sguardi tesi all’orizzonte. La composizione richiama lo spirito di un film western, ma con i toni caldi e accoglienti della Toscana, rinnovando il racconto di un’impresa collettiva e senza tempo.