Ciclismo. L’impresa di Alessia Orsi. Maglia bianca al ’Lunigiana’

Grande impresa della solierese Alessia Orsi nella prima tappa del Giro Internazionale della Lunigiana. La portacolori della Bft Burzoni VO2 giunta al sesto posto assoluto ha vestito la bianca della migliore del 1° anno. È stato un vero trionfo quello della compagine piacentina infatti le ragazze dirette da Affaticati hanno occupato i primi due gradini del podio con Agata Campana ed Elisa Bianchi e la 17enne Alessia Orsi ha completato la giornata da incorniciare per la società di patron Andrina. In gruppo anche la sorella gemella Martina Orsi ed oggi si svolgerà la tappa regina del Lunigiana con partenza da Portovenere ed arrivo ad Arcola, una frazione di 76 chilometri con l’ultima salita ad 8 chilometro, dall’arrivo che certamente definirà la classifica finale della competizione.

Alessia in questa prima stagione tra le juniores è stata convocata ai mondiali juniores dove ha conquistato la medaglia d’argento nell’inseguimento a squadre e si è classifica al 13° posto assoluto nel chilometro da fermo e quinta tra quelle del 1° anno in ottica 2026 sono risultati che lasciano ben sperare. Sempre nel femminile è impegnata la pluricampionessa Rachele Barbieri nella 27^ edizione del Simac Ladies che ieri ha concluso in gruppo.

Andrea Giusti