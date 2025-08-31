Ciclismo. Longoni e Colella al Trofeo Paganessi

Il Comitato Regionale della Lombardia ha diramato i nomi dei brianzoli per i prossimi appuntamenti su strada e di Cross Country nella prima settimana di settembre. Intanto, questa mattina Daniele Longoni (Salus Seregno De Rosa) e Filippo Colella (Energy Team) sono all’internazionale Trofeo Emilio Paganessi per la categoria juniores in programma a Vertova (Bergamo), sulla distanza di 130 chilometri. Da giovedì lo stesso Colella e Matteo Piva, del Gruppo Sportivo Giovani Giussanesi, rappresenteranno la Regione al Giro della Lunigiana a tappe per juniores. Mentre Nicolò Grini della Salus Seregno De Rosa sarà in corsa per la regione Marche. Per la Coppa Diddi riservata agli allievi sono stati convocati Raffaele Armanasco, Riccardo Longo e Samuele Matteini dell’Unione Sportiva Biassono, Cesare Castellani del GS Cicli Fiorin di Baruccana di Seveso e il campione lombardo Federico Profazio del Pedale Senaghese. Per la quarta prova della Coppa Italia di Mountain bike a Saint Nicolas (Aosta) al via ci sarà il monzese Matteo Jacopo Gualtieri dell’Unione Ciclistica Costasmanaga.

Dan.Vig.