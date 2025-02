Ciclismo - L’onorificenza "Fci". Battaglia presidente onorario a vita

Sarà il presidente onorario a vita del Comitato provinciale della Federazione ciclistica, privilegio che spetta a chi, come lui, per alcuni lustri ha ricoperto il ruolo di presidente effettivo. Gianfranco Battaglia è stato giustamente premiato, nel corso della festa del ciclismo lucchese, giunta alla cinqunatesima edizione, con la targa d’oro.

Da oltre cinquant’anni nello sport delle due ruote a pedali, prima come giudice di gara per trent’anni, poi come presidente provinciale per altri venti e, ultimamente, organizzatore della corsa "Città di Lucca", gara per dilettanti che non veniva organizzata da più di tredici anni (e già questo costituisce un grande merito). Una gara per i migliori dilettanti. A questa manifestazione è stato assegnato il campionato italiano che si svolgerà nel settembre del 2026, con l’arrivo suggestivo sulle Mura.

In qualità di organizzatore, Battaglia ha allestito molte gare nel suo ventennale: tra queste un campionato europeo di ciclocross, dove erano presenti campioni del calibro di Van Der Poel e Alaphilippe, vincitori di classiche e di mondiali che parteciparono a quella competizione; ma anche altri passati al professionismo. Battaglia ha, poi, organizzato un campionato italiano, quattro tappe del Giro d’Italia ciclocross, due gare internazionali di dilettanti, un campionato italiano giudici di gara (visto che lui stesso ha svolto questa mansione nel corso della sua carriera).

Negli ultimi tre anni il trofeo "Città di Lucca" è diventato una delle gare più importanti d’Italia, con oltre duecento iscritti e con le società più importanti d’Italia presenti.

Mas. Stef.