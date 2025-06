Ciclismo. Lucas Mirko Maffei, terzo posto di prestigio alla Novara-Orta

Un podio e una top-ten è il bilancio del Velo Club Sovico-Pool Cantù alla recente Novara-Orta classica nazionale del calendario allievi che si è svolta in Piemonte. La squadra brianzola è stata protagonista con Lucas Mirko Maffei autore di una corsa in prima fila che l’ha visto giungere in terza posizione al termine di 64 chilometri. Maffei è arrivato a un passo dal successo tagliando il traguardo alle spalle di Manuel Solenne (SC Madonna di Campagna) vincitore della manifestazione, valida per l’assegnazione del titolo regionale piemontese, e Lorenzo Soldarini del Pedale Ossolano. Ci ha provato Maffei sfoderando coraggio e determinazione al momento giusto che alla fine gli hanno regalato un piazzamento di prestigio in una competizione che quest’anno ha festeggiato le 74 edizioni. In casa Sovico-Pool Cantù si conta anche l’ottavo posto di Simone Marconi di rientro dopo il secondo posto in pista alla Tre Sere di Busto Garolfo che ha disputato in coppia con il compagno di colori Marco Gregori. Da segnalare la sesta posizione di Giovanni Bosio, del GS Cicli Fiorin di Baruccana di Seveso. Prossimo appuntamento per la categoria degli allievi, il campionato lombardo che si svolgerà domenica a Bregnano di Puginate in provincia di Como.

Dan.Vig.