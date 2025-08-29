Ciclismo ludico. Oggi si corre il "Memorial Benelli». Evento per i giovani a Castelnuovo

Oggi, venerdì 29 agosto, sul bel campo da gioco del circolo "Anspi" "Don Battista Peranzi", a Piano Pieve di Castelnuovo, sarà l’Asd Sillicagnana-Cicli Mori ad organizzare, dal punto di vista tecnico, la quarta edizione del Memorial Alessandro Benelli per conto del Comitato provinciale di Lucca della Federazione ciclistica italiana (Fci).

Si tratta di una manifestazione di gioco-ciclismo riservata a ragazzi e ragazze da cinque a dodici anni. Potranno iscriversi soltanto ragazzi e ragazze non tesserati per società sportive iscritte alla Federazione ciclistica, così come vuole il regolamento. Comunque tale manifestazione è inserita nel calendario ufficiale della Fci toscana e ciò dà lustro a questo evento del gioco-ciclismo, unico nella zona.

Il ritrovo dei partecipanti è previsto, oggi pomeriggio, alle 17.30, mentre la manifestazione ciclistica prenderà il via un’ora dopo, alle 18,30. I partecipanti dovranno essere muniti di bicicletta e casco, accompagnati da un adulto. Per tutti i partecipanti ci sarà la medaglia ricordo del Memorial Alessandro Benelli e una merenda. Sarà poi attivo per tutti un servizio bar e ristoro.

"Un invito a tutti – commenta Luigi Grassi, presidente del circolo “Anspi” “Il Piano” – per un pomeriggio in ricordo di un caro amico e di divertimento per tanti ragazzi. L’organizzazione è dell’Asd Sillicagnana-Cicli Mori, insieme a Circolo ”Anspi” di Piano Pieve e famiglia Benelli, con il patrocinio del Comune di Castelnuovo".

Al termine non ci sarà una graduatoria di merito, ma a tutti i partecipanti verrà consegnata, in ricordo, una medaglietta del IV Memorial Alessandro Benelli, lo sfortunato cicloamatore, nativo di Borsigliana di Piazza al Serchio, residente da tanti anni con la famiglia a Castelnuovo, scomparso l’8 settembre 2021, in seguito ad un incidente a Gassano in Lunigiana, mentre si allenava in bicicletta con altri suoi compagni.

D. Mag.