Ciclismo: l'umbro Goretti Bramini vince la gara allievi di Renzino

Renzino(AR),1 maggio 2025 – Sulle strade della Valdichiana puntuale come da tradizione si è svolta nel giorno del Primo Maggio l’edizione n. 56 della Coppa Circolo Arci Renzino riservata agli allievi, presenti 86 atleti dei 100 iscritti. Ha prevalso in volata l’umbro Giorgio Goretti Bramini della Gubbio Ciclismo Mocaiana nei confronti della coppia marchigiana formata da Grimaldi e Morganti. La corsa ha proposto alcuni tentativi di fuga che il gruppo ha saputo però neutralizzare e l’epilogo finale è stato in volata sul traguardo di Renzino. ORDINE DI ARRIVO: 1)Giorgio Goretti Bramini (Gubbio Ciclismo Mocaiana) Km 59,400, in 1h30’05”, media km 39,563; 2)Leonardo Grimaldi (Petrucci Zero24 Cycling Team); 3)Emanuele Morganti (idem); 4)Leonardo Pavi Degl’Innocenti (Uc Empolese); 5)Mattia Gastasini (idem); 6)Cerone; 7)Figara; 8)Gallo; 9)Giraldfi; 10)Paolinelli. Antonio Mannori