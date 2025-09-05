Ciclismo. Lunigiana, Orsi fa sua la tappa

La solierese Alessia Orsi (in foto) si è aggiudicata in perfetta solitudine la seconda tappa del 4° Giro della Lunigiana mentre la compagna di colori Elisa Bianchi si è aggiudicata la volata per la seconda piazza, risultato che le ha permesso di aggiudicarsi la classifica generale a punteggio grazie al secondo posto colto nella prima frazione.

L’azzurra modenese reduce della medaglia d’argento ai mondiali in Olanda al primo anno tra le juniores ha consolidato la conquista della maglia bianca che già aveva vestito nella prima tappa con un ottima sesta piazza.

La tappa di Portovenere piuttosto impegnativa è stata dominata dalla 17enne cresciuta nel vivaio della U.C. Sozzigalli e successivamente in quello della Pol. S.Marinese di Carpi e dopo aver colto maglie tricolori nelle categorie minori sarà sicuramente una delle punte di diamante del Commissario Tecnico Savoldi per la prossima stagione sempre tra le juniores.

Infatti Alessia si è messa in evidenza anche in altre specialità della pista oltre all’argento conquistato nell’inseguimento a squadre. Nei due mesi che mancano alla conclusione della stagione su strada Alessia Orsi può certamente incrementare il suo bottino di vittorie su strada, successi che i suoi tifosi hanno potuto vedere da vicino a Massa Finalese quando ha conquistato anche la maglia di campionessa emiliano-romagnola.

Positiva anche la prestazione della sorella gemella Martina che ha concluso nella top venti assoluta e tra le migliori del primo anno.

Andrea Giusti