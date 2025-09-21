Ciclismo, Manenti nel Trofeo Città di Lucca supera l'idolo di casa Cipollini

Lucca, 21 settembre 2025 – L’anno prossimo, il 28 giugno, l’Uc Lucchese 1948 organizzerà il Campionato Italiano Under 23 per cui l’edizione 2025 del Trofeo Città di Lucca-Ricordando Giacomo Puccini era un po’ la prova generale. Sulle mura urbane di Lucca (un rettilineo da favola) dopo una gara bella e combattuta con un circuito da ripetere 4 volte con le salite di Quiesa, Pitoro (qui il gran premio della montagna a punteggio vinto da Matteo Gialli del Team Hopplà), e Carignano, ha prevalso il bergamasco Marco Manenti del Team Hopplà, velocista di fama alla sua ottava vittoria stagionale. Manenti ha fatto felicissimo anche il patron dell’Hopplà Claudio Lastrucci che lo ha seguito in ammiraglia con il direttore sportivo Stefano Roncalli, Leonardo Gigli e Valerio Fusi.

Al secondo posto il beniamino locale Edoardo Cipollini che ha fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per cercare di vincere. Sulla salita di Carigfnano a 12 km dall’arrivo il suo attacco che ha trovato la puntuale replica di Manenti e di Belletta (bella anche la sua prestazione) considerati alla partenza i tre maggiori favoriti della classica lucchese quest’anno a carattere nazionale, che al momento decisivo si sono fronteggiati testa a testa. È stato così un finale splendido e combattuto con il terzetto che resisteva al ritorno di un primo gruppo.

In volata Cipollini ha provato a partire da lontano per sorprendere Manenti ma il bergamasco esperto, abile e brillante ha replicato andando a vincere la sua ottava gara in una stagione da favola per lui. Per Cippolini i meritati applausi dei suoi tifosi e degli sportivi lucchese così come per Belletta al momento della premiazione. Al via della gara 113 corridori di 21 squadre mossiere ufficiale il sindaco di Lucca Mario Pardini assieme al presidente dell’U.C. Lucchese 1948 Angelo Battaglia al quale vanno i complimenti per l’organizzazione come a suo padre Gianfranco direttore organizzativo e Pierluigi Poli coordinatore tecnico. Alla premiazione finale presente il vicesindaco e assessore allo sport del comune di Lucca Fabio Barsanti, la consigliera nazionale della Federciclismo Laura Puccetti, il presidente del C.P. di Lucca Pierluigi Castellani, mentre erano ospiti anche i dirigenti del Comitato Regionale Toscana Micheli e Diolaiuti.

ORDINE DI ARRIVO: 1) Marco Manenti (Team Hopplà) Km 170,640 in 3h59’45”, alla media di Km 41,906, 2) Edoardo Cipollini (MBHbank Ballan CSB Colpack); 3) Dario Igor Belletta (Solme Olmo) a 2”; 4) Raffaele Veneri (Sissio Team) a 10”; 5) Lorenzo Viviani (Tripetetolo Seanese); 6) Giosuè Crescioli (Maltinti Banca Cambiano); 7) Matteo Gialli (Team Hopplà); 8) Stefano Leali (Sissio Team); 9) Nicola Vettorata (Team Gaiaplast Bibanese); 10) Mattia Nordal (Pistoiese Team).