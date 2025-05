Ciclismo: a Marcialla l’appuntamento con il Trofeo Giacomo Matteotti

Marcialla, 9 maggio 2025 – E’ un fine settimana con il grande ciclismo in Toscana, che propone domani sabato il Trofeo Giacomo Matteotti a Marcialla, località a metà strada tra Firenze e Siena, gara nazionale per élite e under 23, e domenica l’internazionale Gran Premio Industrie del Marmo per i soli Under 23 a Marina di Carrara.

Il Trofeo Matteotti edizione n.71 essendo nato nel 1952 con il successo di Gastone Nencini, è organizzato dalla Polisportiva AICS di Firenze, referente Gianni Cantini, mentre Armando Nesi è il coordinatore generale del Comitato sportivi di Marcialla.

Quest’anno la manifestazione presenta due novità, si disputa al sabato e lo fa su di un percorso diverso ritenuto per giudizio unanime più impegnativo, lungo 158 Km con partenza alle 13,30 da piazza Brandi sede anche di arrivo. Dopo i primi 10 km la gara percorrerà per tre volte un circuito di 30 km con la salita di San Donnino e passaggi da Marcialla, quindi un tratto di 57 km con la salita dei “Cipressini” da Poggibonsi a Barberino Val d’Elsa, ed il finale in senso inverso rispetto al percorso di sempre.

Quindi da Tavarnelle Val di Pesa i corridori raggiungeranno Bivio Canaglia, la discesa su Sambuca, Pontenuovo da dove inizierà la salita verso Tavarnelle Val di Pesa e Marcialla con l’ultima impennata a meno di 400 metri dall’arrivo previsto poco prima delle 17,30. In palio come avviene da anni il Trofeo Olearia Valpesana, oltre al contributo di altre aziende che sostengono da anni questa corsa che vanta un albo d’oro illustre ed è stata disputata da tanti atleti saliti anche nel mondo dei professionisti.

Nel 2024 il Trofeo Matteotti fu vinto dal ligure Nicolò Garibbo con un finale in crescendo. Gli iscritti hanno quasi raggiunto il tetto massimo previsto che è a quota 200 con tre squadre straniere, e quasi tutte le squadre nazionali più forti, per un confronto di assoluto prestigio, che rinnova fascino e spettacolo.