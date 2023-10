Ciclismo: Master Cross di Brugherio. Rebecca Gariboldi sfiora il successo nell’élite

C’è anche un po’ di Brianza sul podio della prima delle due giornate dell’internazionale Master Cross di Brugherio che si è svolto nel Parco Increa. La lissonese Rebecca Gariboldi ha sfiorato il successo nella gara donne élite ottenendo il secondo posto alle spalle della friulana Sara Casasola. Un risultato che testimonia l’ottima condizione di forma della lissonese che oggi tornerà in gara a Salvirola nel Cremonese. La manifestazione di Brugherio, valida per il 14simo Trofeo Coop Brugherio 82-Memorial Berionni e Perego, ha visto inoltre esultare il friulano Stefano Viezzi con gli juniores dove il cesanese Daniele Longoni è giunto decimo e Mattia Stenico della Salus Academy dodicesimo. Infine, tra gli élite maschi affermazione dello svizzero Timon Ruegg che firma con una bella prestazione la classica brianzola superando il campione italiano Fontana e il valtellinese Bertolini. Oggi sono in prorgamma le gare giovanili. Classifiche. Open maschile. 1. Timon Ruegg (Svizzera); 2. Filippo Fontana (CS Carabinieri); 3. Gioele Bertolini (Fas Services Airport Guerciotti Premac). Open femminile. 1. Sara Casasola (Fas Services Airport Guerciotti Premac); 2. Rebecca Gariboldi (Team Cingolani); 3. Eva Lechner (Alè Cycling). Juniores. 1. Stefano Viezzi (Asd DP66); 2. Sven Sommers (Svizzera); 3. Mattia Agostinacchio (Beltrami TSA Tre Colli).

Danilo Viganò