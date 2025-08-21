Ciclismo - "Master» maschile e femminile. I campioni toscani al "Gp della Garfagnana». Per la "Cicli Mori» manca la medaglia d’oro

Valentina Pierotti (categoria "Donne", dai 19 ai 39 anni), Federica Giglioli ("Donne" over 40), Matteo Sensi ("Elite" sport), Benedetto Fattoi ("Master 1"), Tommaso Conforti ("Master 2"), Francesco Del Corso ("Master 3"), Giancarlo Bertellotti ("Master 4"), Giuseppe Pierotti ("Master 5"), Giovanni Ciambriello ("Master 6"), Maurizio Cacciaguerra ("Master 7"), Angelo Bocchino ("Master 8"), Luciano Massei ("Master 9").

Sono questi i campioni toscani "Master" della "Fci" 2025. Un po’ di delusione, fra i corridori locali della società "Cicli Mori" che non sono riusciti a conquistare nessuna maglia di campione regionale, anche se ci sono stati diversi piazzamenti.

La corsa si è svolta sulle strade della Garfagnana, con partenza e arrivo a Sillicagnana, in Comune di San Romano. Era valida anche come primo "Memorial Moreno Vergamini", appassionato da sempre della bicicletta, che gli amici ricordano anche come Dj Toni Moore.

La corsa è stata organizzata dalla Cycling Team Lucca di Pierluigi Castellani che ha presenziato alla cerimonia di premiazione, insieme al presidente regionale Luca Menichetti e al vicepresidente Federico Micheli.

Sono stati 145 dei 170 iscritti gli atleti che hanno preso il via alla competizione, lunga circa 60 chilometri, alla media di 35,6 km/h. Il primo concorrente in assoluto a tagliare il traguardo nella prima batteria è stato Alessio Finocchi, davanti ad Emanuele Labate e a Matteo Foppiano. Nella seconda batteria di gara la vittoria assoluta è andata a Francesco Righi, davanti a Marco Silvestri e a Carlo Bugliani. Infine, vincitrice assoluta in campo femminile è stata Valentina Pierotti, davanti ad Alessandra Lari e a Marianna Paci.

Dino Magistrelli