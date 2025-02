Ciclismo Master. Pirro protagonista al Trittico d’Apertura

Il neo-ventiseienne Francesco Pirro veste la maglia di leader alla chiusura del Trittico d’Apertura Marche – Abruzzo. Il master indossa il definitivo arancionerobianco del circuito interregionale, creato e coordinato dall’Acsi Macerata presieduta da Maurizio Giustozzi. Il divertimento in sella continua per il corridore di Morrovalle, protagonista polivalente fin dalle prime categorie giovanili. Da esordiente ad élite: campione marchigiano su strada e nel ciclocross, trionfatore sull’asfalto e sui tracciati fuoristrada, collezionista di perle quali il chiaravallese G.P. della Liberazione, il fidardense Trofeo Garofoli Porte, l’abruzzese Pescara – Campo di Giove, il settempedano Trofeo Co.Bo. Pavoni, il classico G.P. Cuoio e Pelli della pisana Santa Croce sull’Arno (per i colori della Maltinti di Toscana). Con il più verde della carovana, campioni del Trittico sono i sempreverdi Italo Soldi (gentleman del Team Giuliodori - Appignano) e Maurizio Zannoni (supergentleman della Maplast - Potenza Picena). Corona rosa per Emanuela Sampaolesi, amazzone del Team Go Fast. La scuderia abruzzese quasi monopolizza la prova conclusiva di Fermo. Pirro e Paolo Totò alzano le braccia sul traguardo e salgono sul podio di giornata, dopo aver scortato il consocio mattatore Davide Moresco fino al traguardo. Ori assoluti di giornata anche per Carini, Zannoni, Sampaolesi.

Classifiche finali Trittico d’apertura

Juniores, Seniores, Veterani: 1. Francesco Pirro (Team Go Fast); 2. Davide Moresco (Team Go Fast); 3. Paolo Totò (Team Go Fast) p.m. Bruno Martelli (Ex What Cycling Team), Paolo Farinelli (U.C. Petrignano).

Gentlemen: 1. Italo Soldi (Team Giuliodori - Appignano); 2. Alessandro Carini (FD Steel - Porto Recanati); 3. Giammarco Agostini (M9 Racing Team); 4. Giacomo Giuliodori (Team Giuliodori); 5. Gabriel Scortechini (FD Steel) p.m. Iuri Cerioni (Team Crainox).

Supergentlemen: 1. Maurizio Zannoni (Maplast - Potenza Picena); 2. Franco Bellucci (Team Giuliodori); 3. Fabrizio Garavini (Perla Verde - Riccione); 4. Giordano Nasoni (FD Steel); 5. Roberto Mentuccia (Pedale Fermano).

Donne: 1. Emanuela Sampaolesi (Team Go Fast); 2. Maria Grazia D’Anna (Cycle Promozione Ciclismo); 3. Sara Baioni (Team Capitani Minuterie); 4. Stefania Empirio (Bici ...È Vita); 5. Sabrina Celiberti (Ciclistica Valle del Trigno).

Umberto Martinelli