Ciclismo: annullata la gara dilettanti nazionale "La Medicea"

Cerreto Guidi,23 maggio 2025 -Non si svolgerà quest’anno a Lazzeretto di Cerreto Guidi la gara nazionale Elite-Under 23 “La Medicea” organizzata dalla Cycling Enjoy, prevista in un primo momento per il mese di aprile e poi spostata a sabato 31 maggio.

Ce lo ha confermato Daniele Nieri, noto direttore sportivo e tra gli organizzatori principali della competizione nata nel 2021. “Quest’anno la gara non si svolgerà – afferma Nieri – si è verificato un problema sulla strada dove era previsto l’arrivo della manifestazione, per cui pensiamo all’anno prossimo, ed anticipo che la stessa sarà riservata a un’altra categoria e non ai dilettanti èlite-under 23”.

Quella del 2025 avrebbe dovuto essere la quinta edizione de “La Medicea” dopo le quattro precedenti vinte da Cristian Rocchetta nel 2021 e quindi da Nicolò Parisini, Gianluca Cordioli sul traguardo di Cerreto Guidi, mentre il 6 luglio dell’anno scorso l’arrivo fu spostato a Lazzeretto e la vittoria ottenuta dal piemontese Manuel Oioli.